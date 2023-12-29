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رسميا... ريال مدريد يعلن تجديد عقد كارلو أنشيلوتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن نادي تجديد عقد المدرب الألماني كارلو أنشيلوتي لمدة ثلاث سنوات، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وفي مواسمه الخمسة كمدرب لريال مدريد، فاز ب 10 ألقاب لقبا ، وكأس العالم للأندية مرتين، كأس السوبر الأوروبي مرتين، مرة، كأس الملك مرتين، كأس السوبر الإسباني مرة.

جدير بالذكر، كارلو أنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي رفع أربع كؤوس أوروبية وهو المدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ هذه المسابقة (118)، وهو أيضا أول مدرب يفوز بالبطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، وألمانيا وأسبانيا).

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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