برشلونة يضع لاعب جيرونا أولوية لتدعيم خط الوسط في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يسعى نادي برشلونة من أجل تدعيم مركز خط الوسط في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، عن طريق التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني "أليكس جارسيا" لاعب فريق جيرونا. وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية

ويضع البارسا اللاعب الإسباني أولوية، حيث يقدم موسما رائعا مع جيرونا منذ بداية الموسم، ويبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد جارسيا حوالي 20 مليون يورو.

لكن بحسب معلومات الصحيفة، فإن البارسا يبحث عن طرق أخرى للتعاقد مع اللاعب، وهي دفع مبلغ مالي مع دخول بعض اللاعبين في الصفقة، مما يعني أنه من الممكن دخول أوريول روميو وبابلو توري أو المدافع إريك جارسيا في الصفقة.

ولكن يبدو خيار بابلو توري أكثر تعقيدا، لأن لاعب خط الوسط معار إلى جيرونا، ولكن دون أي نوع من خيار الشراء، نظرا لأن برشلونة كان دائما يعتبر بقاؤه كلاعب في برشلونة أولوية.