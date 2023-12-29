رونالدو يسخر من تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لأفضل 10 لاعبين في العالم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سخر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، من تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لأفضل 10 لاعبين في العالم خلال موسم 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية لجريدة "A Bola" على منصة "إنستجرام"، صورة بها ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم خلال موسم 2023، ليعلق رونالدو برموز تعبيرية "ضحك".

وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) كالآتي:

1- هالاند

2- مبابي

3- ميسي

4- رودري

5- جود بيلينجهام

6- كيفن دي بروين

7- هاري كين

8- بيرناردو سيلفا

9- فينيسيوس جونيور

10- لاوتارو مارتينيز

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