"عليهم أن يخجلوا من أنفسهم".. القيعي يوجه رسالة نارية لهؤلاء بعد تتويج الأهلي بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة قوية لبعض الأشخاص عقب تحقيق الفريق الأحمر بطولة كأس السوبر المصري على حساب فيوتشر.

قال "القيعي" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc”: الأهلي قدم أحلى مبارياته أمام مودرن فيوتشر، وسجل أهداف رائعة وملعوبة وليست وليدة الصدفة، رغم استقبال هدفين واللعب وقت إضافي لكن كان هناك إصرار كبير على تحقيق البطولة.

وأضاف: "هذا الجيل حقق إنجازات كبيرة، وهو الأكثر حصدًا للبطولات، وعاصرت كل مشاركات الفريق في مونديال الأندية، والأداء في البطولة الأخيرة هو الأفضل، وحتى مع خسارة الفريق أمام فلومينينسي كسب احترام الجميع".

أكمل: "الاتحاد الدولي لكرة القدم ينظر للاهلي وكأنه ظاهرة مختلفة، رغم كل الصعوبات يتألق ويثبت جدارته، والبعض الذي يريد التقليل من انجازات الأهلي، يجب أن يخجلوا من أنفسهم، في حين بعض المنافسين يحتفلون بهدف أو أداء جيد".

وأوضح: "جمهور الأهلي أصبح لا يسمح مطلقا بمجرد ضياع فرصة، ولو كسبنا 3 او 4 يقولون أننا كان بالامكان ان نفوز بسبعة أهداف، ونتمنى استمرار مساندتهم للفريق، وأطالب الجميع بالصبر على اللاعبين وعدم إيصال شعور لهم بعدم التقدير أو إحباطهم، لأنهم في النهاية هم من يسعدوننا ويحققون البطولات".