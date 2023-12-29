ساعات ومجوهرات.. سرقة منزل جاك جريليش (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض منزل اللاعب الإنجليزي جاك جريليش للهجوم من قبل اللصوص أثناء فوز مانشستر سيتي 3-1 على نظيره إيفرتون، يوم الأربعاء الماضي على ملعب جوديسون بارك. وفقا لشبكة "بي بي سي".

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء الضباط للإبلاغ عن وقوع عملية سطو على المنزل مساء يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة ذا صن أنه سُرق من المنزل ساعات ومجوهرات تبلغ قيمتها مليون جنيه استرليني، حيث أجريت عملية بحث بدعم من الكلاب البوليسية وطائرة هليكوبتر، لكن الضباط لم يعثروا على أي مشتبه بهم.

وأضافت متحدثة باسم شرطة شيشاير: "لم يتم إجراء أي اعتقالات في هذا الوقت والتحقيقات مستمرة".