شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تقريرا مفصلا عن المصابين قبل إعلان القائمة النهائية لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، من الجهاز الطبى للفراعنة بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، تقريراً نهائياً عن المصابين قبل إعلان قائمة المنتخب النهائية لبطولة أمم أفريقيا غدا السبت.

ويعانى عدد من لاعبى المنتخب من الإصابات، أبرزهم محمد الشناوى وعمر كمال عبد الواحد ومحمد الننى، ومن المقرر أن يحسم فيتوريا موقف هؤلاء اللاعبين بعد الاطلاع على التقرير.

وطمأن مسئولو الأهلى فى وقت سابق الجهاز الفنى للمنتخب على لحاق الشناوى بالبطولة، وأن إصابته تحتاج للراحة لمدة 10 أيام فقط.

وشهدت القائمة المبدئية التى كشف عنها الاتحاد الأفريقى "كاف" للمنتخب الوطنى، للمشاركة فى أمم أفريقيا، 55 لاعباً استعدادا لخوض البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار الشهر المقبل.