شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، مؤتمراً صحفياً غدا، السبت، بمقر اتحاد الكرة لإعلان قائمة الفراعنة النهائية لبطولة أمم أفريقيا، بجانب برنامج الإعداد للبطولة المرتقبة. س: متى ينطلق معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا؟ س: متى ينطلق معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا؟ ج: ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 2 يناير المقبل استعدادا لأمم أفريقيا، ولم يتحدد حتى الآن مكان المعسكر. س: متى يعلن المنتخب القائمة النهائية لأمم أفريقيا؟ س: متى يعلن المنتخب القائمة النهائية لأمم أفريقيا؟ ج: يعلن فيتوريا غدا قائمة اللاعبين النهائية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، وسيحدد عدد اللاعبين الذين سيصطحبهم إلى كوت ديفوار. س: كم لاعب فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر؟ س: كم لاعب فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر؟ ج: 55 لاعباً فى القائمة المبدئية وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد. الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد. الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع. الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة. س: هل يخوض منتخب مصر مباريات ودية قبل أمم أفريقيا؟ س: هل يخوض منتخب مصر مباريات ودية قبل أمم أفريقيا؟ ج: يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار بدءاً 13 يناير المقبل. س: متى تطير بعثة المنتخب إلى كوت ديفوار؟ س: متى تطير بعثة المنتخب إلى كوت ديفوار؟ ج: تطير بعثة المنتخب إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة أحد يومى 8 أو 9 يناير المقبل.

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