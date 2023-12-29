شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتى ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر الجهاز الفني لفريق الزمالك مجموعة من اللاعبين الشباب فى وديات الإمارات، المقرر إقامتها فى الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر من خلال بطولتين وبمشاركة 6 فرق هى الوحدة الإماراتى والاتفاق السعودى وأم صلال القطرى في البطولة الأولى، ووهان الصينى وأهلى جدة السعودى والرجاء المغربى فى البطولة الثانية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتى

يستعد الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتى فى السادسة والنصف مساء السبت 20 يناير المقبل باستاد آل نهيان بالإمارات.

تفاصيل استعدادات الزمالك خلال توقف الدوري

ويستعد الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

وينافس الزمالك 6 فريق في وديات الإمارات مقسمة إلى ثلاثة في البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

ويشارك الزمالك في الدورة الثانى والتى ستكون في الفترة من 24 حتى 29 يناير المقبل، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي و أهلى جدة السعودي.