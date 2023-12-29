شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السوبر المصري تصل مقر النادى الأهلى بالجزيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من وصول كأس السوبر المصري إلى مقر النادى بالجزيرة عقب تتويج المارد الأحمر بطلا أمس على حساب مودرن فيوتشر.

واصل الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تحطيم الأرقام القياسية فى الكرة المصرية، بعدما غرد منفرداً فى سماء التتويج ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين

فاز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز فى المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، أحرز للأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وأحرز لفيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، حيث صل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف سجله أرثر جوستيس لاعب سيراميكا فى مرمى فريقه.

سبق للنادي الأهلي الفوز الفوز بكأس السوبر المصري 13 مرة مواسم:

2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022.

حقق المدرب السويسري مارسيل كولر، لقب السوبر المصري، للمرة الثالثة مع الأهلي، بعد عامي 2021 و2022. كما يعد السوبر المصري هو اللقب السادس فى مسيرة مارسيل كولر مع المارد الأحمر، بعدما حصد من قبل ألقاب الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المحلي.

ويعد السوبر المصري،البطولة الأولى للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست وإمام عاشور مع الأهلي، بعدما انضم الثنائي للقلعة الحمراء في الصيف الماضي.