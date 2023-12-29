شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يعقد جلسة فنية مع لاعبى الزمالك ويخصص فقرة بدنية مكثفة والان مع تفاصيل الخبر
وشرح معتمد جمال بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل انطلاق المران.
وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية مكثفة للاعبي الأبيض، وتولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على الفقرة البدنية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خاصة بعد العودة من فترة الراحة التي استمرت لمدة أسبوع عقب خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.
وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين في مران اليوم.
وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.
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