شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينتظم فى مران الزمالك الجماعى بعد تنفيذ قرار الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر
شيكابالا خاض بالأمس تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي دون المشاركة فى التدريبات الجماعية، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.
وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.
ويستعد الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.
وينافس الزمالك 6 فريق في وديات الإمارات مقسمة إلى ثلاثة في البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.
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