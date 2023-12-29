شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 29/12/2023 العديد من الأخبار الرياضية، فى مقدمتها، إعلان قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أمم افريقيا غدا السبت خلال المؤتمر الصحفى لروى فيتوريا، بجانب رفض اتحاد الكرة تغيير شكل بطولة السوبر المحلى والعودة للسوبر القديم.

منتخب تنزانيا يصل القاهرة غداً لمواجهة الفراعنة ودياً

تصل بعثة منتخب تنزانيا إلى القاهرة غدا السبت لخوض معسكر مغلق حتى موعد مواجهة الفراعنة وديا يوم 7 يناير المقبل.

اتحاد الكرة يرفض تغيير نظام السوبر المصرى فى النسخ المقبلة

نفى مصدر في اتحاد الكرة نية المجلس لتغيير شكل السوبر المصري الرباعي الذى لعبت النسخة الأولى منه في الإمارات، وانتهت أمس بين الأهلي ومودرن فيوتشر، خاصة بعد الأصوات التي طالبت بتغيير نظام البطولة على خلفية غياب الجماهير عن مباراة فيوتشر وبيراميدز في نصف النهائي.

علم ”الخليج 365” أن البرتغالي روي فيتوريا حسم مصير عبد الله السعيد بالتواجد في القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار الشهر المقبل.

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة التي ستتوقف فيها المنافسات المحلية والقارية بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.

يناقش السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة عدة أمور خاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمتها ، برنامج المارد الأحمر خلال توقف الدوري وفترة الراحة وموعد العودة للتدريبات .

فيتوريا يعلن غداً قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أمم أفريقيا

يُعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، غداً السبت قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

يترقب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم مصير عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى أخر الموسم خاصة أنه يرحب،بالتجديد دون أي شروط،ولكنه ينتظر عقد جلسة مع مسئولي النادى لوضع الرتوش النهائية على هذه الخطوة.