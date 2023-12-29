شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الأهلي أنهى اتفاقه مع مهاجم جديد لتعزيز صفوفه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، على أداء الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي في مباراة أمس أمام مودرن فيوتشر، والمساهمة فى تتويج النادي الأهلي بالبطولة رغم صعوبة اللقاء، والذى تأخر المارد الأحمر فى الفوز به حتى الأشواط الإضافية.

وقال ضياء السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "موديست جاب بطولة للأهلي مش هدف بس، ومباراة أمس أظهر اللاعب إمكانياته، ورغم ذلك إدارة الأهلي تبحث حاليًا عن مهاجم آخر".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق، "بناءً على معلومة قيلت لى من داخل النادي الأهلي وأتكتم على مصدرها، إدارة الأهلي بالفعل فتحت منذ فترة طويلة خطوط المفاوضات من أحد المهاجمين المميزين، وأنهوا الاتفاق معه على أن ينضم للفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتابع السيد، "الأهلي رأي أن عدم تأقلم أنتوني موديست سيؤثر على مسيرة الفريق، لذلك بحثوا منذ فترة طويلة على إيجاد البديل الأنسب، ونجحوا فى ذلك ويتم الآن وضع الرتوش الأخيرة لإتمام التعاقد مع مهاجم سوبر".