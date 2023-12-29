شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو وبلحاج فى صدارة ترتيب هدافى الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً السبت منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات قوية، تجمع البنك الأهلى مع المقاولون العرب، وإنبى مع بلدية المحلة، وأخيراً طلائع الجيش مع زد إف سى.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباريات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها 2 يناير المقبل 2024، وذلك بناءً على طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.

وأوضحت الرابطة أن مدرب منتخب مصر طلب بتأجيل المباريات لمنح اللاعبين راحة قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023

وأكدت الرابطة أنه سيتم تأجيل مباريات فاركو والأهلي وبيراميدز وسموحة وسيراميكا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة الأيام القليلة المقبلة.

كما تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المحدد لها يوم 15 فبراير المقبل، وذلك بسبب مواجهة الأهلي ضد وشباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 16، 17 فبراير من الشهر ذاته.

وتم رسميًا، تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري يوم 2 يناير، وتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 15 فبراير.

ترتيب هدافى الدوري المصري

يتواجد مصطفى زيكو، مهاجم فريق زد، فى صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 7 أهداف بالتساوي مع المغربى أحمد بلحاج، مهاجم الجونة قبل انطلاق منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

ويأتى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة فى المركز الثانى برصيد 6 أهداف، بينما يأتى فادى فريد مهاجم سموحة والمغربى أحمد قندوسى لاعب سيراميكا فى المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.