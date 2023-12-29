شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. عماد نوار لسيدات الطائرة وأحمد سمير للرجال فى تصفيات دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، استمرار عماد نوار فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات التصفيات الأفريقية المقبلة.

ويعد عماد نوار من المدربين المميزين وحقق نجاحات كبيرة مع منتخب مصر للسيدات ويملك خبرات عالية، ونجح من قبل فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون وساهم فى قيادة السيدات للفوز بالميدالية الفضية وتأهل بالفراعنة لبطولة العالم الغائبة منذ 20 عاما.

وكلّف مجلس إدارة الاتحاد أحمد سمير بقيادة المنتخب الأول خلال منافسات بطولة تصفيات المنطقة الخامسة، التي تستضيفها مصر فى الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يناير المقبل.

وحقق منتخب الناشئين تحت 19 سنة، مؤخراً، المركز الثامن فى بطولة العالم التي أقيمت بالأرجنتين شهر أغسطس الماضي وفاز منتخب الناشئين أيضا بالميدالية الفضية فى بطولة أفريقيا والتى أقيمت بالمغرب.

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس ياسر قمر، لتنفيذ مخطط ضخ دماء جديدة للمنتخب الأول بعدد كبير من العناصر المميزة من منتخبي الناشئين والشباب خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أكبر استفادة وخدمة المنتخب الوطني لأكثر من عشر سنوات متتالية من العناصر الشابة.

وستكون البداية بمشاركة العناصر الموهوبة من منتخبي الناشئين والشباب خلال تصفيات المنطقة الخامسة.