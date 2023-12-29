انعطاف في مستقبل كارلو أنشيلوتي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : يبدو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي لن يتولى مهمة الاشراف على المنتخب البرازيلي لكرة القدم الصيف المقبل، مع توجه إدارة ريال مدريد الإسباني لتمديد عقده وفق ما أفادت صحيفة "أس" المحلية.

في تموز/يوليو، أعلن رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة إدنالدو رودريغيش أن أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب الوطني اعتباراً من بطولة كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2024، ويصبح بذلك أول مدرب أجنبي لأبطال العالم خمس مرات منذ قرابة ستين عاماً.

وبات المنتخب البرازيلي من دون مدرب دائم منذ رحيل تيتي بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر الذي أقيم نهاية 2022 على يد كرواتيا بركلات الترجيح، تاركاً المهمة موقتاً لرامون مينيزيس ومن بعده لمدرب فلوميننسي فرناندو دينيز بانتظار التعاقد مع مدرب دائم.

لكن عراب الاتفاق المبدئي مع أنشيلوتي بات خارج أسوار الاتحاد البرازيلي هذا الشهر بعدما أقيل رودريغيش من منصبه عقب قرار قضائي بابطال اتفاق سمح بانتخابه.

وأبطلت محكمة العدل في ريو دي جانيرو اتفاقاً بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه إلى آذار/مارس 2022، والذي سمح لاحقاً بانتخاب رودريغيش على رأس الاتحاد حتى عام 2026.

وقد تصل تبعات إقالة رودريغيش الى حد استبعاد "سيليساو" عن المشاركات الدولية وفق ما حذر مصدر في الاتحاد الأميركي "كونميبول" في تصريح لوكالة فرانس برس، قائلاً إن الاتحادين القاري والدولي (فيفا) لن يتسامحا مع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي ولن يترددا في إيقاف البرازيل إذا لم يتم إعادة رودريغيش الى رئاسة الاتحاد.

وبعد أيام على هذا التهديد، خرجت "أس" الخميس زاعمة أن إدارة ريال تنوي الدخول الشهر المقبل في مفاوضات مع أنشيلوتي من أجل تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وزعمت الصحيفة أن أولوية ابن الـ64 عاماً البقاء مع ريال مدريد وليس في عجلة من أمره في ما يخص التوقيع مع الاتحاد البرازيلي، مستندة الى ما أدلى به مؤخراً حين قال "وحده المجنون" يغادر النادي الملكي.

وحسب "أس"، تبدو إدارة ريال أكثر من راضية عما يحققه الفريق من نتائج بقيادة المدرب الإيطالي وتتوجه للدخول في مفاوضات معه بعد الكأس السوبر الإسبانية الشهر المقبل من أجل تمديد عقده لعام واحد.

ويلتقي ريال في الكأس السوبر المقررة في الرياض مع جاره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم العاشر من الشهر المقبل، على أن يلتقي الفائز منهما برشلونة أو أوساسونا في النهائي المقرر في 14 منه.

ولم يخسر ريال سوى واحدة من مبارياته الـ24 التي خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، وقد أنهى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة ويتصدر ترتيب الدوري المحلي بفارق الأهداف أمام جيرونا بعد 18 مرحلة.