شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يواصل التأهيل فى الجيم.. وتدريبات قوية لـ عواد وصبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران اليوم، الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

ويعاني محمود علاء من إصابة في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في أقرب وقت.