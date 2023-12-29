الارشيف / اخبار الرياضه

محمود علاء يواصل التأهيل فى الجيم.. وتدريبات قوية لـ عواد وصبحى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يواصل التأهيل فى الجيم.. وتدريبات قوية لـ عواد وصبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران اليوم، الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة. 

 

ويعاني محمود علاء من إصابة في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في أقرب وقت.

 

كما أدى محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، رباعي حراسة المرمى تدريبات قوية خلال مران اليوم، وخاض الحراس تدريبات بدنية وفنية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

 

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements