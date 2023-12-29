شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تعود للمشاركة فى بطولات الاسكواش فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" موعد عودة البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا لسيدات الاسكواش إلى المشاركة فى البطولات بعد غياب استمر 5 أشهر منذ تعرضها للإصابة.

وأكدت رابطة المحترفين عودة نوران للمشاركة في البطولات بداية من بطولة DAC والتي سيقام في الفترة من 6 إلى 10 فبراير في نادي ديترويت الرياضي بالولايات المتحدة.

وكانت نوران جوهر قد غابت عن الملاعب بسبب الإصابة منذ بطولة قطر كلاسيك في سبتمبر الماضي، بعد تعرضها لإصابة قوية في القدم.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد والأخير للاعبات خلال شهر ديسمبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للأسبوع الـ17على التوالي، لتنهى البطلة المصرية عام 2023 على عرش التصنيف العالمي، بينما حافظت نوران جوهر على تواجدها بالمركز الثاني.

وكانت البلجيكية نيلي جليس قد تقدمت للمركز الخامس، بينما تراجعت الأمريكية أماندا صبحي إلى المركز الخامس، كما تقدمت البلجيكية تيني جليس إلى المركز الثامن، وتراجعت النيوزلندية جويل كينج إلى المركز التاسع.