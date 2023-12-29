شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يشارك فى مران الزمالك بعد تماثله للشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية فى ختام مران اليوم، الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني.

وشارك مصطفي شلبي جناح الفريق فى التقسيمة الجماعية بصورة طبيعية بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في وجه القدم، وحرص الجهاز الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال التقسيمة.

وكان تدريب الزمالك شهد انتظم محمود عبد الرازق " شيكابالا"، قائد الفريق، بعدما خاض اللاعب بالأمس تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي دون المشاركة فى التدريبات الجماعية، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.