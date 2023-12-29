شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريقا تنس الطاولة بالنادي تحت 19 عامًا «ناشئين وناشئات» بلقب بطولة الجمهورية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على صالة الإسماعيلية.

وقدم لاعبو ولاعبات الفريق عرضًا جيدًا خلال اللقاءات، وفاز فريق الناشئين والناشئات بنتيجة 3-2،على فريق الزمالك بعد أداء قوى من جانب الفريق.

ومثل الأهلي في منافسات الناشئات تحت 19 عامًا كل من: هنا جودة ورؤى الناغي وجنى وجيه وكنزي هيثم وفريدة حسين وجنى رأفت، فيما مثل الأهلي في منافسات الناشئين تحت 19 عامًا: مروان جمال ومؤمن صلاح وياسين ياسر وياسين وائل.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وأحمد عبد السلام مدرب 19 سنة ناشئين، ومحمود حامد مدرب 19 سنة ناشئات.