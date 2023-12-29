رد ناري من عبدالناصر زيدان بعد تصريحات إمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - دافع الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن تصريحات نجم النادي الأهلي إمام عاشور، بعد فوزه بالسوبر المصري أمام نظيره فيوتشر بنتيجة 4/2 في نهائي السوبر.

أضاف زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن "التهجيص" بيجي مع هذا الشخص بالدولار، ومطالب في قناته بهذا الأمر.

وتابع ، غير مقنع أن يكون إمام عاشور متوج بالبرونزية وحصوله على رجل المباراة، أمام بطل اليابان، ويخرج أحد المحللين بالهجوم عليه.

ووجه إمام عاشور لاعب خط وسط الأهلي، رسالة غاضبة، بعد مواجهة مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري.

أضاف في رسالته، «رسالة للشامتين اهدوا شوية.. أنا كده كده مش متابع ومركز في شغلي، ولولا أن في سيستم داخل الأهلي كنت رديت، في هجاص انتوا عارفينه حابب أقوله دي أول بطولة ليا وأنا ثالث كاس عالم».

