كأس السوبر الإماراتي.. قائمة أسرع أهداف البطولة قبل صدام شباب الأهلي والشارقة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا شباب الأهلي والشارقة بعد قليل، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين بكأس السوبر الإماراتي في نسخته السادسة عشر.

قائمة أسرع أهداف كأس السوبر الإماراتي

ـ اللاعب إيمانويل إيمينيكي (العين)، هدف في الدقيقة 02:53 ضد النصر "نسخة 2015"

ـ اللاعب إسماعيل مطر (الوحدة) ، هدف في الدقيقة 03:53 ضد العين "نسخة 2018"

ـ اللاعب مراد باتنا (الوحدة) هدف في الدقيقة 06:23، ضد العين "نسخة 2018"

ويستضيف المواجهة القوية تقام التى تجمع بين شباب الأهلي والشارقة، ملعب "ستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، في كأس السوبر الإماراتي 2023.

ويخوض شباب الأهلي هذه المواجهة باعتباره بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي 2022-2023، في مواجهة الشارقة بطل كأس رئيس الدولة لنفس الموسم.