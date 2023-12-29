شباب الأهلي والشارقة.. قائمة الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي شباب الأهلي مواجهة صعبة أمام نظيره الشارقة بعد قليل، فى اللقاء الذى يجمع بين الفريقين لحسم لقب كأس السوبر الإماراتي .

قائمة الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإماراتي

يعتلي فريق شباب الأهلي صدارة ترتيب قائمة الأكثر تتويجًا "حامل الرقم القياسي في الفوز بلقب البطولة"، برصيد 5 ألقاب، لمواسم 2008-2009، 2013-2014، 2014-2015، 2016-2017، و2020-2021.

كما يتقاسم فريق العين ونظيره الوحدة المركز الثاني برصيد 3 ألقاب لكل منهما، فيما يأتي الشارقة في المركز الثالث برصيد لقبين.

وأخيرا يحتل فريقا الامارات والجزيرة المركز الأخير برصيد لقب وحيد.

وتنطلق مباراة كأس السوبر الإماراتي بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

وتذاع مباراة كأس السوبر الإماراتي عبر قنوات أبوظبي الرياضية والشارقة الرياضية ودبي الرياضية.