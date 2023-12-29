تعرف على الدول الأكثر شراءا لتذاكر كأس الأمم الافريقية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي ( اكس ) عن الدول الاكثر شراءا لتذاكر كأس الأمم الافريقية والتي ستنطلق يوم ١٣ يناير في العاصمة الايفوارية ابيدجان بمشاركة ٢٤ منتخبا افريقيا .

وتصدرت الدولة المنظمة كوت ديفوار حتى الان مبيعات التذاكر بعدد ٣٢٣٠٧ تذكرة تلتها ثم غينيا بيساو في المركز الثاني ٢٨٦٠٤ تذكرة ثم غينيا الأستوائية بعدد ١٦٦٠٤ تذكرة في المركز الثالث ثم نيجيريا في المركز الرابع ١٢٥٤٤ تذكرة واخيرا السنغال ١٠٩٥٩ تذكرة .

المعروف ان نيجيريا وغينيا بيساو يلعبان في نفس المجموعة بينما تلعب كوت ديفوار في المجموعة الأولى.