محرز ضد محمد شريف.. تشكيل مباراة الاهلي والخليج في الدوري السعودي

ينتظر النجم المصري محمد شريف مواجهة قوية أمام رياض محرز لاعب الاهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

أعلن الجهازان الفنيان لناديا الاهلي والخليج عن التشكيل الرسمي لمباراة اليوم في الجولة التاسعة عشر من دوري روشن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

أقرأ أيصاً- ياسر ريان يرد على أنباء عودة نجله إلى الاهلي- خاص

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

ومن المقرر أن يدخل الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الاهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: سعد بالعبيد، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، بسام الحريجي.

الوسط: محمد المجحد، فيجا، فرانك كيسيه.

الهجوم: آلان ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.

بينما يبدأ الخليج اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

الدفاع: محمد خبراني- ليساندرو لوبيز- بيدرو ريبوتشو- حمسل.

الوسط: ناري- هوساوي- وو يونج- رودريجيز- مارتينيز.

الهجوم: محمد شريف.