3 تحديات تواجه الزمالك في عام 2024.. ماذا ينتظر فرسان ميت عقبة؟

يترقب نادي الزمالك وجماهير، العديد من التحديات في العام الجديد 2024، لتخطي الموسم الكارثي الذي عاشته القلعة البيضاء في العام الجاري 2023 الذي أوشك على الانتهاء.

وخرج الزمالك خالي الوفاض في العام الماضي، بعدما أخفق في حصد أي بطولات، وتلقى الهزائم المتكررة، فضلًا عن الأزمات التي يعاني منها.

وافتتح الزمالك العام الماضي بالخسارة أمام بيراميدز في كأس مصر، فضلًا عن خروجه المبكر من دوري أبطال أفريقيا، واحتلاله المركز الثالث في الدوري.

تحديات تنتظر الزمالك وجماهيره

1- أزمة القيد

ويأتي على رأس أولويات الزمالك ومجلس إدارته حل أزمة القيد، وحتى يتسنى له التعاقد مع لاعبين جدد، بعدما تم حرمانه من فترات القيد في العام الماضي.

ويحتاج الزمالك لحل أزماته مع اللاعبين والمدربين القدامى، والتي تتوقف على الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، بعدما تراكمت المديونيات والمستحقات المتأخرة لتؤدي إلى إيقاف القيد.

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2- العودة إلى البطولات

يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره، والعودة إلى طريق البطولات من جديد في الموسم الجاري، خاصة في ظل مشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد الفارس الأبيض هو أول المرشحين لحصد اللقب، فضلًا عن انتظاره لخوض نهائي كأس مصر أمام الاهلي والمقرر لها في مارس المقبل.

ويحتاج الزمالك لتحسين موقفه في جدول الدوري المصري، للبقاء على آماله في المنافسة على اللقب واستعادته من جديد.

3- التجديد للاعبين

يضع مجلس الزمالك نصب أعينه ملف التجديد للاعبين، والتي يرغب في الحفاظ على خدماتهم، خاصة في ظل حرمانه من القيد والتعاقد مع لاعبين جدد.

ويأتي أحمد سيد زيزو على رأس اللاعبين الذين يرغب الفارس الأبيض في الحفاظ عليهم.