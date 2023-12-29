بالبالونة.. البليهي يحتفل بهدف الهلال القاتل أمام الفيحاء في الدوري السعودي

احتفل علي البليهي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطريقة مثيرة بعد تسجيل هدف الفوز للزعيم في مرمى الفيحاء بـ الدوري السعودي.

أفتتح البليهي التسجيل لـ الهلال بهدف في الدقيقة 86 من عمر المباراة بشباك الفيحاء.

احتفل البليهي بهدفه القاتل في مرمى الفيحاء بالبالون الأزرق مقلداً احتفال نكونكو لاعب فريق تشيلسي.

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ونجح النجم الصربي السكندر ميتورفيتش في اضاف الهدف الثاني للزعيم في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 53 نقطة ليواصل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف وأقرب ملاحقية.

بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 19 محتلاً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.