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استبعاد بنزيما من قائمة الاتحاد لمواجهة الطائي في الدوري السعودي

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كريم بنزيما - الاتحاد

كريم بنزيما - الاتحاد

تأكد غياب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد عن مباراة فريقه ضد نظيره الطائي غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023 – 2024.

وكشفت صحيفة “ أن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة قرر استبعاد كريم بنزيما من قائمة العميد لمواجهة الطائي بالدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد ضد الطائي، يأتي بعد عدم مشاركته، أمس، في التدريبات بناء على مغادرته جدة لظرف خاص.

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وانضم الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولعب مع الاتحاد 22 مباراة سجل من خلالها 13 هدفاً وصنع 6 أهداف.

ومن المقرر إقامة مباراة الاتحاد ضد الطائي غدًا السبت، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير في الجولة 19 بالدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الطائي بالمركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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