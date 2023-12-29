الهلال يخطف فوزًا صعبًا أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره الفيحاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وفاز فريق الهلال على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأحرز الهدف الأول لفريق الهلال اللاعب علي البليهي في الدقيقة 86، من تمريرة من ميتروفيتش ليسددها البليهي في الشباك.

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وأضاف الصربي أليكساندر ميتروفيتش هدف الهلال الثاني في الدقية 10+90.

وبدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونوا

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش.

الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل.

ويتصدر فريق الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 53 نقطة من 18 مباراة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الثاني عشر، برصيد 19 نقطة.