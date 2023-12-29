هل يطيح الأهلي بموديست ويضم وسام أبو علي؟ مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل التفاوض مع الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق سيريس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "تم عرض وسام أبو علي على إدارة النادي الأهلي من قبل أحد شركات التسويق خلال مشاركة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية الماضية".

وأضاف: "اللاعب الفلسطيني الذي يملك الجنسية الدنماركية، لاقى قبولا من مسئولي النادي الأهلي، خاصة وأنه سوف يتم قيده في محليا وليس أجنبيا".

وأوضح المصدر: "كولر مازال متمسك باستمرار الفرنسيين موديست ويرى أنه لم يحصل على فرصة، وفكرة التعاقد مع "أبو علي" تأني ليكون مهاجم آخر بجانب موديست".

وأتم تصريحاته: "النادي الأهلي بالفعل قدم عرضا بقيمة مليون دولار للنادي السويدي الذي يملك بطاقة اللاعب الفلسطيني الأصل، ولكنه تم رفضه وطلبوا مليون ونصف دولار للموافقة على رحيله".