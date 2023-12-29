ليفربول يعلن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يواجه ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن مباراة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح مع الفريق، وبعدها سينضم إلى معسكر منتخب مصر من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وستكون زيارة نيوكاسل أيضًا هي الظهور الأخير لواتارو إندو مع الريدز قبل أن يتوجه إلى كأس آسيا مع اليابان.

جدير بالذكر، يبدأ منتخب مصر أولى مشاركاته في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 من شهر يناير المقبل.

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