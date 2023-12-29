اخبار الرياضه

ليفربول يعلن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يواجه نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة العشرين من الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن مباراة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح مع الفريق، وبعدها سينضم إلى معسكر منتخب مصر من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وستكون زيارة نيوكاسل أيضًا هي الظهور الأخير لواتارو إندو مع الريدز قبل أن يتوجه إلى كأس آسيا مع اليابان.

جدير بالذكر، يبدأ منتخب مصر أولى مشاركاته في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 من شهر يناير المقبل.

اقرأ أيضا..

"أنا فوق القانون".. إبراهيموفيتش يحكي عن آخر مرة بكى فيها بسبب كرة القدم

"مررنا بالأمر الأسوأ".. كلوب يتحدث عن غياب صلاح بسبب أمم أفريقيا

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا