سام مرسي يكشف حقيقة رفضه الانضمام لقائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى اللاعب المصري سام مرسي عبر موقع "الخليج 365"، جميع الأخبار التي تم تداولها عن رفضه الانضمام إلى منتخب مصر، وأكد أنه ليس لها أساس من الصحة، ولم يرفض الانضمام للمنتخب الوطني.

وغاب لاعب خط وسط فريق إيبسويتش تاون، سام مرسي، عن قائمة منتخب مصر التي ستخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال شهر يناير المقبل.

وأشار لاعب خط وسط إيبسويتش تاون الإنجليزي، إلى أنه يتمنى الانضمام إلى قائمة منتخب مصر النهائية لخوض كأس الأمم الأفريقية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة "ديلي تايمز" البريطانية أن سام مرسي أخبر اتحاد الكرة المصري رفضه المشاركة مع منتخب مصر من أجل استكمال رحلة الصعود مع فريقه.

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