مصدر يكشف سبب تخلف موديست وبيرسي تاو عن العودة مع بعثة الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - تخلف ثنائي الفريق الأول للنادي الأهلي أنتوني موديست والجنوب أفريقي بيرسي تاو عن العودة مع بعثة الفريق الأحمر إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة السوبر المصري.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن موديست وبيرسي تاو توجها إلى بلادهما مباشرة من الإمارات، بعدما حصل جميع اللاعبين على راحة لمدة عشرة أيام.

وأوضح المصدر، أن بيرسي تاو توجه لبلاده مباشرة للانضمام لمنتخب جنوب أفريقيا استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بينما توجه موديست إلى فرنسا للاطمئنان على أسرته.

وأضاف المصدر، الثنائي الآخر المحترف علي معلول وأليو ديانج عادا إلى مصر مع باقي أفراد البعثة بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق بطولة كأس السوبر، عقب تحقيق الفوز أمس على حساب مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين.