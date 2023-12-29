"كونوا على ثقة".. أول تعليق من موديست بعد التتويج بكأس السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أنتوني موديست، لاعب النادي الأهلي على هدفه في السوبر المصري للأبطال والتتويج باللقب الأول له مع الفريق على حساب مودرن فيوتشر.

ونشر موديست صورة بكأس السوبر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "فخور للفوز بأول بطولة لي مع الأهلي، الفوز بالبطولات كان واحد من الأسباب التي دفعتني للانضمام إلى هذا النادي الكبير".

وأضاف: "سعيد لتسجيل هدفا ومساعدة فريقي، كونوا على ثقة بأنني سأواصل القتال للفوز بالمزيد من البطولات مع الأهلي".

واختتم موديست: "أشكر كل زملائي والجهاز الفني والجماهير على دعمهم، لنعمل من أجل النصف الثاني من الموسم".

وحقق النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للأبطال، عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في المبارة التي جمعت بينهما مساء أمس في النهائي.

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