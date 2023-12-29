"خيبة الأمل".. اتحاد جدة السعودي يحسم مستقبل كريم بنزيما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ترى إدارة نادي اتحاد جدة السعودي أن الصفقات الجديدة ومنها النجم الفرنسي، كريم بنزيما لم تحقق النتائج المطلوبة.

وأكدت شبكة "RMC" عن مصدر مسؤول بنادي الاتحاد شعور الإدارة بخيبة الأمل بالمستويات التي يقدمها المهاجم الفرنسي مع الفريق.

وقال المصدر: "الصفقات الجديدة، ومنها كريم بنزيما، لم تحقق النتائج المتوقعة منها وهو ما أدى إلى السقوط المتتالي للفريق، في الموسم الحالي".

وأضاف: "إدارة الاتحاد لا تفكر في الاستغناء عن اللاعب خلال الفترة المقبلة، كما أنها تعرف قيمة اللاعب جيدا".

واختتم المصدر: "ليس من السهل دائمًا الوصول إلى بطولة جديدة والتألق على الفور، ربما يحتاج بنزيما إلى الوقت فقط".

وانضم كريم بنزيما إلى اتحاد جدة من ريال مدريد الإسباني، وسجل مع العميد 12 هدفا وصنع 5، خلال 20 مباراة.

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