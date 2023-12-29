الاتحاد السعودي يعدل عدد اللاعبين الأجانب المسموح قيدهم في الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل عدد اللاعبين في صفوف الأندية، ليصبح 25 لاعبا بدلا من 30 لاعبا.

كما أصبح عدد اللاعبين الأجانب المسموح تسجيلهم في الأندية 10 لاعبين بداية من الموسم المقبل 2024-2025.

ووضع الاتحاد السعودية عدة شروط لتسجيل اللاعبين الأجانب ومنها، 8 لاعبين أجانب دون تحديد الميلاد ولاعبان أجانب مواليد 2003 فيما فوق.

ويحق للأندية تسجيل لاعب محترف إضافي شرط أن يكون من مواليد المملكة العربية السعودية، بالتحديد 1998 فأكثر، ويحق للنادي تسجيل 8 لاعبين أجانب في مباريات الدوري كحد أقصى بالإضافة إلى محترف من مواليد السعودية.

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