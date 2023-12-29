الأهلي يوجه الشكر إلى الإمارات ويشيد بتنظيم السوبر المصري للأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه النادي الأهلي، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التغريدات "إكس"، الشكر لدولة الإمارات ومجلس أبو ظبي الرياضي، عقب انتهاء السوبر المصري للأبطال.

ونص البيان على: "الأهلي يشكر دولة الإمارات الشقيقة ویشید بجهود مجلس أبو ظبي الرياضي، وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة الأهلي من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد".

وأضاف: "وأشاد رئيس النادي بما نالته بعثة الأهلي من اهتمام وتقدير كبير.. وخص بالشكر مجلس أبو ظبي الرياضي وقياداته الموقرة التي بذلت جهدًا كبيرًا وقدمت نموذجا رائعا في احترافية التنظيم والتعاون الراقي مع الفرق المشاركة".

واختتم البيان: "وعبروا بكل صدق عن عمق الروابط المصرية الإماراتية وخرجت البطولة بشكل أكثر من رائع.. وقال الكابتن محمود الخطيب إن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على الملاعب الإماراتية أمر يسعد كافة المصريين، ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما علاقات راسخة على مدار التاريخ".

وحقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري للأبطال، عقب الفوز مساء أمس على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في نهائي البطولة.

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