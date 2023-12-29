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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للطب الرياضي والألعاب الأوليمبية

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القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لجراحة الكتف والكوع، بالتعاون مع الجمعية الأفريقية لجراحة الكتف والكوع.

 يُناقش المؤتمر، أحدث تقنيات جراحات الكتف للرياضيين وغير الرياضيين، فضلاً عن خطط العلاج والتاهيل ما بعد الجراحات، وأهم سبل وإجراءات الوقاية من حدوث مثل تلك الإصابات وتكرار حدوثها.
 

وتُشارك وزارة الشباب والرياضة في المؤتمر من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي - الادارة العامة للشئون الطبية، بحضور جميع المعنيين من الطب الرياضي بالوزارة ومراكز ووحدات الطب الرياضي والمتخصصين من الاتحادات في التخصصات المختلفة "اطباء - علاج طبيعي - تأهيل" بما يقارب ١٠٠ فرد من التخصصات الثلاثة.

ويأتي هذا في إطار منهجية وزارة الشباب والرياضة والتأكيد علي الإستفادة من التخصصات العلمية والعلوم المرتبطة، وثقل مهارات ومعارف المتخصصين من العاملين في المجال الرياضي والطب الرياضي علي وجه الخصوص.

حضر المؤتمر الدكتور باسم فليجه رئيس الجمعية الأفريقية لجراحات الكتف والكوع، الدكتور ياسر الصافوري رئيس الجمعية المصرية لجراحات الكتف والكوع، ولفيف من الشخصيات المعنية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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