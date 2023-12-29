أسوان يعلن التعاقد مع النيجيري إيكى جوليوس فى أولى صفقاته الشتوية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي أسوان الرياضى التعاقد مع النيجيري إيكى جوليوس قادماً من نادى رينجرز النيجيري فى أولى صفقاته فى الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق فى دوري المحترفين.

وحصل مسئولو أسوان على توقيع اللاعب النيجيري لمدة موسمين ونصف، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، بعد موافقة هشام زكريا المدير الفنى لفريق تماسيح النيل بعد الإعجاب بقدرات صاحب الـ23 عاما.

ويحتل فريق أسوان المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 18 نقطة بعدما نجح فى الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

وتعادل فريق أسوان مع فريق راية سلبيا في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفيـن.