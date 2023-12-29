شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى يواصل الغياب عن الإسماعيلى أمام المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد فوزى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، الغياب عن الدراويش في مباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي، المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من مسابقة دوري nile.

ويغيب محمد فوزى عن مباراة المصرى المقبلة بسبب عدم جاهزيته حتى الآن من إصابة التهابات الركبة التي يعني منها، ولكنه حاليا فى المرحلة الأخيرة من التعافي، ومن الممكن أن يشارك فى التدريبات الجماعية بعد مواجهة المصرى ليكون جاهزا لمباريات الفريق في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.