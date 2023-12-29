شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة لاعبة طاولة الأهلى: نسعى للتتويج بكل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت هنا جودة، لاعبة سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلى، عن سعادتها بالتتويج ببطولة الجمهورية تحت 19 عامًا ناشئات، بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى قويًّا خلال البطولة، وأكدت أن التتويج ببطولة الجمهورية لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لمجهود الجهاز الفني واللاعبين على مدار موسم كامل واجهنا خلاله العديد من الصعوبات.

وأضافت جودة للموقع الرسمى للأهلى، أن لاعبات الأهلي تعاهدن منذ البداية على التتويج بلقب بطولة الجمهورية، رغم الصعوبات التي واجهت الفريق طوال مشوار البطولة.

وأشارت إلى أنها تتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة على كافة المستويات .

ووجهت هنا جودة الشكر إلى جماهير الأهلي في ظل مساندة الفريق طوال الموسم، وهو ما كان له أثره في التتويج باللقب.