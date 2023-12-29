شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم: المفاوضات مازالت مستمرة فى ملف رفع إيقاف القيد عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمسئول عن ملف رفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق الأول، أن المفاوضات فى هذا الملف مازالت مستمرة ولم يتم حسمها حتى الوقت الحالى.

وأضاف عضو مجلس الزمالك، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن الأمور مبشرة، إلا أن المفاوضات مازالت مستمرة، وقد يشهد نهاية الأسبوع المقبل انفراجة فى رفع عقوبة إيقاف القيد، خاصة أن تلك الأيام ستكون إجازات بسبب أعياد رأس السنة 2024.

وجهز مسئولو نادى الزمالك قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة على النادى لصالح سبورتنج لشبونة، والموقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى.