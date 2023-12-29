نبيل البحطيطي لـ "الخليج 365": الأهلي فريق عالمي وتوقعت تتويجه بالسوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد نبيل البحطيطي، نجم الأهلي السابق، بقرار إدارة النادي بالتعاقد مع المدرب السويسري مارسيل كولر مشيرًا إلى أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء اختاره بتأني من بين سير ذاتية كثيرة، وكان الأفضل مع رؤية النادي.

دراسة الأهلي المتأنية وراء اختيار كولر



وقال البحطيطي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365":" مارسيل كولر أعاد شخصية البطل التي كانت حاضرة للأهلي ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية وحصد البرونزية الرابعة في تاريخ الأحمر بالمونديال".



وأضاف:" الأهلي فريق عالمي، ليست مجاملة ولكن الحقيقة لابد أن تُذكر، النادي استطاع حجز اسمه بتواجده بين أندية الكبار".



وتابع:" السويسري قام بإجراء تغييرات فنية وخططية ملحوظة ظهرت على أداء لاعبي الأهلي منذ توليه المهام الفنية للفريق، مشيرًا إلى أنه استخدم احترافية شديدة بدليل تحقيقه انجازات عن طريق حصده للبطولات".

سر تفوق الأهلي



وكشف البحطيطي سر تفوق الأهلي وتتويجه بلقب السوبر المصري الذي احتضنته دولة الإمارات الشقيقة بعد الفوز في المباراة النهائية على مودرن فيوتشر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.



وأوضح:" كولر ولاعبيه قدموا مباراة تكتيكية كبيرة والتغلب على الإجهاد سر من أسرار التفوق، وهو ما ظهر بوضوح في الوقت الإضافي خلال المباراة في الامارات".



وتابع:"كولر أجرى تغييرات على التشكيل بشكل جيد، بجانب إلتزام اللاعبين داخل المستطيل الأخضر بتنفيذ التعليمات بالإضافة إلى احترافية إدارة المباراة وعدم الشعور بإجهاد اللاعبين بعد مونديال الأندية، كل هذه الأسرار تتلخص في جملة واحدة "شخصية البطل كانت حاضرة".

واختتم:" النادي الأهلي يجعلنا فخورين بعد تحقيق العديد من الإنجازات والتتويجات، ويرفع من اسم كرة القدم المصرية".