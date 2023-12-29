ريمونتادا شباب الأهلي تحسم لقب كأس السوبر الإماراتي على حساب الشارقة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق الكرة الأول بنادي شباب الأهلي لقب كأس السوبر الإماراتي، وذلك للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه المثير والدرامي بنتيجة (6-2) على الشارقة، فى المبارة التى جمعتهما منذ قليل.

ريمونتادا تاريخية

واستطاع شباب الأهلي عمل ريمونتادا تاريخية أمام فريق الشارقة، بعد أن سيطر الأخير تماما على مجريات اللعب، وسجل هدفين في أول 26 دقيقة فقط من عمر المباراة.

وتمكن لاعبو الشارقة من احراز التقدم عن طريق اللاعب الغيني عثمان كمارا في الدقيقة 8، ثم اضاف الهدف الثاني للاعب موسى ماريغا في الدقيقة 26.

وجاءت الدقيقة 32 نقطة فارقة بعد حصول شباب الأهلي على ضربة جزاء، وطرد عبدالعزيز سالم لاعب الشارقة بعد أن منع الكرة من دخول الشباك باليد.

وسجل لاعبو شباب الأهلي 3 أهداف متتالية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-2، وسط حالة من الذهول على اللاعبين والجماهير كافة.

وشهدت ثلاثية شباب الأهلي عن طريق اللاعبين فيدريكو كارتابيا (هدفين) ويحيى الغساني، في الدقائق 36 و43 و45+5 على الترتيب.

واحرز ثلاثية التفوق لفريق شباب الاهلي بتوقيع كل من ماتيوس ليما وحارب عبدالله ويوري سيسار، في الدقائق 68 و79 و88 من عمر المباراة.