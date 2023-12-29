اخبار الرياضه

محمد شريف.. التشكيل الرسمي لمباراة الخليج وأهلي جدة في الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق بعد قليل المواجهة المرتقبة التى تجمع بين أهلي جدة ونظيره الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف، في  المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الخليج الرسمي لمباراة أهلي جدة في الدوري السعودي 
حراسة المرمي: سيهيتش

خط الدفاع: خبراني، لوبيز، ريبوتشو، خالد ناري

خط الوسط: ناري، هوساوي، رودريجيز، فابيو مارتينيز

خط الهجوم: محمد شريف، عبد الإله هوساوي أل حمسل وو يونج

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الخليج بدوري روشن  

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: مجرشي، حامد، إيبانيز، بالعبيد

خط الوسط: المجحد، كيسيه، فيجا

خط الهجوم: محرز، ماكسيمان، البريكان 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا