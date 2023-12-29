شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم تدريباته استعدادا للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها غد السبت على ملعب السلام.

وأدى الفريق مرانه الختامي تحت قيادة طلعت محرم المدير الفني على ملعب النادي بالجيل الأخضر قبل أن يتوجه الفريق إلى الانتظام في معسكر بأحد الفنادق استعدادا للمباراة.

وكان النادي تلقى خطابا من رابطة الأندية يفيد بنقل المباراة إلى ملعب السلام بدلا من ستاد القاهرة في الرابعة عصر السبت.

من ناحية أخرى، أجرى أحمد فوزي لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي، جراحة ناجحة في الرباط الصليبي، بعد إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام الطلائع في الدوري، بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

وكان أحمد فوزي قد تعرض لإصابة قوية منعته من استكمال لقاء المقاولون والطلائع بالجولة التاسعة من الدوري، ليغادر الملعب.

وحقق المقاولون العرب أول فوز فى دوري Nile بالموسم الجاري، بعد تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم باستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 فى جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.