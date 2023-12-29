شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يناقش مع كولر احتياجات الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس النادي الأهلى اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

خلال ‏اللقاء ناقش المجلس مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات، وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

فاز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز فى المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، أحرز للأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وأحرز لفيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، حيث صل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف سجله أرثر جوستيس لاعب سيراميكا فى مرمى فريقه.

سبق للنادي الأهلي الفوز الفوز بكأس السوبر المصري 13 مرة مواسم:

2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022.

حقق المدرب السويسري مارسيل كولر، لقب السوبر المصري، للمرة الثالثة مع الأهلي، بعد عامي 2021 و2022. كما يعد السوبر المصري هو اللقب السادس فى مسيرة مارسيل كولر مع المارد الأحمر، بعدما حصد من قبل ألقاب الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المحلي.

ويعد السوبر المصري، البطولة الأولى للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست وإمام عاشور مع الأهلي، بعدما انضم الثنائي للقلعة الحمراء في الصيف الماضي.