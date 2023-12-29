شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين: التصفيات المؤهلة لأولمبياد السلة مش سهلة.. وهدفنا لقب البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إيهاب أمين لاعب الأهلى ومنتخب كرة السلة، ‎بعد تصدر منتخب مصر قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية في البطولة العربية للمنتخبات برصيد 6 نقاط، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي.

قال إيهاب أمين: "ان المنتخب لا يقف على أى لاعب، فكل اللاعبين نجوم في أنديتها حتى صغار السن دخلوا في الأجواء سريعًا، في ظل الهدف الواحد الذى يجمعنا وهو التتويج بلقب البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 3 يناير المقبل".

وأضاف: "أن البطولة ليست سهلة خاصة وان تونس منتخب كبير، لكننا كلاعبين كل تركيزنا على مبارياتنا ونعمل على تصحيح الأخطاء".

وكشف: "عن أن الإصابة التي تعرض لها عمرو زهران بقطع فى الرباط الصليبي والغضروف ستجعلنا نفتقده فى الاهلى والمنتخب، فهو من أرجل اللاعبين ونتمنى الدعاء له بالشفاء العاجل".

وواصل نجم الأهلى والمنتخب لكرة السلة :" ان التصفيات المؤهلة للأولمبياد ستقام فى شهر يوليو، لكن المجموعة صعبة، واستفدنا من كأس العالم، التي تم خوضها بالفلبين".

واختتم إيهاب أمين :" أن في ظل وجود مجموعة لاعبين قادرين على تحقيق الفوز ، مع إضافة مجموعة من اللاعبين تساعد أيضا على الفوز والنجاح في التأهل لأولمبياد باريس، ونظهر فى أفضل صورة باليونان

خلال التصفيات".