شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعيد محمد هاشم للتشكيل الأساسى للإسماعيلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على إعادة محمد هاشم للتشكيل الأساسي أمام المصري البورسعيدي، المقرر لها الإثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من دوري nile.

وغاب محمد هاشم عن تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي للإيقاف، ثم جلس على دكة البدلاء في مباراة إنبى الماضية التي خسرها الفريق بهدف نظيف فى الجولة الماضية من دوري nile.

ويفقد الإسماعيلي خدمات إياد العسقلاني مدافع الدراويش أمام المصري، بعد حصوله على كارت أحمر أمام إنبي ويغيب لمدة مباراتين للطرد المباشر.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.