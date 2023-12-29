جيسوس يتحدث عن بديل نيمار ويهاجم حارس الفيحاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، البديل الذي سيعوض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الهلال خلال الفترة المقبلة.

وكان نيمار قد أصيب بالرباط الصليبي وسيغيب لنهاية الموسم الحالي.

وفاز الهلال على الفيحاء بهدفين دون رد، في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

جيسوس يتحدث عن التعاقد مع بديل نيمار

وأضاف:" سنعاني خلال فترة التوقف لأن الفريق سيتواجد فيه 12 لاعباً فقط، وسينضم باقي اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية، بالتأكيد سعيد بامتلاك الهلال هذا الكم من اللاعبين الدوليين، وأتمني التوفيق للمنتخب السعودي".

واختتم:" سنبحث خلال الأيام القادمة مع إدارة النادي، البدائل المعروضة على النادي لتعويض نيمار للتعاقد مع لاعب جديد في السوق الشتوي".

جيسوس يهاجم حارس الفيحاء

وتابع:" فلاديمير حارس مرمى نادي الفيحاء يمتلك إمكانيات كبيرة، لكنه أضاع الوقت كثيرا في الشوط الأول، وهذا الأمر انتهي بعد خروجه ما بين شوطي المباراة".

وواصل:" سنمنح لاعبي الفريق إجازة لمدة أسبوعين بعد مباراة اليوم، وذلك من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة".